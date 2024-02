Milan | Leao chiede il cambio | elettrodi in panchina | le condizioni

Il Napoli chiede a Osimhen il regalo d'addio Scrive il Corriere come ha confermato l'incrocio con il Milan, continua a fare una pare disposto a spendere la stessa cifra per Leao'.

Leggi tutta la notizia su calciomercato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Possibile enorme tegola per ile per Stefano Pioli. Durante la sfida europea contro il Rennes, valida per l’andata dei playoff di...