Milan | il futuro di Pioli dipende dall’Europa League

Milan dovrà giocare sei volte tra torneo e coppa: o (tutti) i ricambi funzioneranno alla grande, oppure si perderanno punti e speranze per strada. Pioli, che non fa campagna elettorale per il futuro,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Stefano, allenatore del, potrebbe essere esonerato in caso di mancata qualificazione agli ottavi di EuropaStefano, allenatore del, potrebbe essere esonerato al termine della stagione in caso di mancata qualificazione agli ottavi di Europadopo la sfida valida per i sedicesimi di finale (andata e ritorno) contro il Rennes. Secondo Tuttosport, infatti, la vittoria del trofeo gli garantirebbe la permanenza certa anche per il prossimo campionato, così come anche l’arrivo almeno in semifinale unito alla qualificazione in Championstramite la Serie A.