Milan | futuro Stefano Pioli | Paolo Scaroni non ha dubbi

Stefano Pioli, allenatore del Milan, potrebbe essere esonerato in caso di mancata qualificazione agli ottavi di Europa League Stefano Pioli, allenatore del Milan, potrebbe essere esonerato al termine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presidente delha parlato deldell’allenatore rossonero: le sue parole La stagione delfin qui è stata un’altalena di emozioni. I rossoneri sono stati infatti eliminati da Champions League e Coppa Italia, ma sono terzi in campionato a un punto di distanza dalla Juve seconda in classifica. Molti vorrebbero l’esonero di, ma fino a fine stagione l’allenatore rossonero è saldo sulla panchina del Diavolo. A confermarlo ci ha pensato anche il presidente del, che intervistato al pranzo UEFA in vista della sfida di Europa League contro il Rennes ha detto: Siamo contentissimi di averein ...

MILAN - Scaroni: "Pioli Siamo contentissimi, stiamo andando bene" "Il futuro di Pioli Siamo contentissimi di averlo in panchina, stiamo andando anche bene. Le sta vincendo tutte quindi è una domanda impropria". A margine del pranzo Uefa con i vertici del Rennes, av ...

Hanno già trovato squadra: due opzioni da escludere per il post Pioli Continuano ad arrivare novità in merito al futuro degli allenatori. Mesi caldi per tanti tecnici pronti: Potter e Glasner in Premier ...

Esclusiva Calcio Style, altri contatti per Sesko: c’è l’ok da parte di tutti Esclusiva Calcio Style, nuovi contatti per il forte attaccante. Andiamo qui di seguito a leggere gli ultimissimi sviluppi.