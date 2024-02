L'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha premiato oggi l'allenatore rossonero Stefano Pioli per le cento vittorie in Serie A. Il dirigente ha consegnato al tecnico una medaglia celebrativa per ricordare il

Milan, Furlani: «Pioli sempre più saldo in panchina, presto novità…» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, sul futuro della panchina rossonera. I dettagli Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky nel pre partita della gara contro il Rennes. Pioli – «Le statistiche le sappiamo, è uno dei 5 allenatori ad aver raggiunto le 100 vittorie col Milan. Il mister ha fatto un percorso fantastico. Il rapporto tra lui, la dirigenza e il club è fenomenale. È saldo sulla nostra panchina». RINNOVI GIROUD E MAIGNAN – «Olivier ha fatto talmente bene che è rimasto un altro anno dopo i primi 2. È un po’ prestino, ma la porta è aperta se vuole rimanere al Milan. Maignan? È uno dei migliori portieri del mondo, sotto contratto per altri due anni ... Leggi tutta la notizia su calcionews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Giorgio, amministratore delegato del, sul futuro dellarossonera. I dettagli Giorgio, amministratore delegato del, ha parlato a Sky nel pre partita della gara contro il Rennes.– «Le statistiche le sappiamo, è uno dei 5 allenatori ad aver raggiunto le 100 vittorie col. Il mister ha fatto un percorso fantastico. Il rapporto tra lui, la dirigenza e il club è fenomenale. Èsulla nostra». RINNOVI GIROUD E MAIGNAN – «Olivier ha fatto talmente bene che è rimasto un altro anno dopo i primi 2. È un po’ prestino, ma la porta è aperta se vuole rimanere al. Maignan? È uno dei migliori portieri del mondo, sotto contratto per altri due anni ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Furlani senza dubbi: gli annunci sul futuro Pioli e Giroud Le parole dell'amministratore delegato rossonero a pochi istanti dal fischio d'inizio della gara di Europa League. Il Milan è pronto a scendere in campo ... La scelta di Mbappe fa tremare l’Inter: il PSG pensa a Lautaro Martinez Con l'addio di Mbappe al PSG, il club potrebbe pensare proprio a Lautaro Martinez per l'attacco nella prossima estate di calciomercato ... Addio Juventus, scambio e cash: il gioiello lo prende il Milan Addio Juventus, i rossoneri hanno già in mente un piano per arrivare al giocatore che sta facendo impazzire mezza Europa. In Serie A (e non solo) si inizia già a pensare al mercato estivo. I principal ...

Video di Tendenza