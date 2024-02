Milan | che ti sei perso | da Calhanoglu a De Ketelaere E Paquetà…

Nei prossimi 19 giorni il Milan dovrà giocare sei volte tra torneo e coppa: o (tutti) i ricambi funzioneranno alla grande, oppure si perderanno punti e speranze per strada. Pioli, che non fa campagna

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 15 febbraio 2024), quanti rimpianti: Hakansi è preso l’Inter, Charles Deè rinato con Gasperini. ECerto, non si può vivere di rimpianti, però, è anche giusto parlarne. Il, in un’ipotetica classifica delle perdite in Serie A, lo potremo posizionare benissimo ai primi posti. Sì, perché, negli ultimi anni, sono davvero tanti i giocatori che sono stati fatti andare via, ancor prima di esplodere, per poi farlo in altre squadre. Ripercorrendo in ordine cronologico, ci viene in mente Lucas Paquetà, prelevato dal Flamengo per 38 milioni di euro, e ceduto al Lione dopo solamente due stagioni per 21 milioni di euro. Oggi il brasiliano fa le fortune del West Ham e vale 60 milioni di euro. Proseguendo, ci viene in mente Hakan, buone le sue stagioni in ...