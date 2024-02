Milan | Buongiorno è un nome forte anche per l'estate La richiesta di Cairo e l'elenco delle concorrenti

Secondo quanto riportato da Tmw, Alessandro Buongiorno , difensore e obiettivo di mercato del Milan , lascerà il Torino in estate (pianetamilan)

Davide Vagnati , direttore tecnico del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Alessandro Buongiorno, accostato al Milan (pianetamilan)

Filippo Galli , ex difensore del Milan, ha parlato a TVPlay. Ecco le sue parole in particolare su Camarda, su Buongiorno e su Stefano Pioli (pianetamilan)

Calciomercato Milan – Buongiorno costa troppo : il piano dei rossoneri

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parla anche del Calciomercato del Milan. Buongiorno resta in corsa, ma si punta sul colpo a zero (pianetamilan)