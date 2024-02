Contro il Milan , sia in Supercoppa che in campionato, i Inter, tornano ad aleggiare i rimpianti di mercato. Nel calderone dei Aumentano i rimpianti per Paulo Dybala che invece con la maglia

Milan, aumentano i ‘rimpianti’? Da Calhanoglu a De Ketelaere: gli ex brillano (Di giovedì 15 febbraio 2024) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche del Milan. La rosea parla di alcuni ex come possibili rimpianti del Diavolo Leggi tutta la notizia su pianetamilan (Di giovedì 15 febbraio 2024) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche del. La rosea parla di alcuni ex come possibili rimpianti del Diavolo

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza