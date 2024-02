Milan | Arrigo Sacchi sta con Maldini | Charles De Ketelaere…

la sua sulla lotta scudetto Il ko della Juventus con l'Udinese ridisegna la classifica a favore dell'Inter e avvicina il Milan ai bianconeri per il secondo posto. Una situazione che Arrigo Sacchi su

(Di giovedì 15 febbraio 2024)difende Paoloe attacca il calcio italiano:De Ketelaere andava aspettato… Lo sappiamo, ilda ormai qualche anno ha perso dei giocatori di grande prospettiva che ci hanno messo un po’ di tempo per ambientarsi e una volta approdati in altri club, sono esplosi. A tal proposito ne ha parlato anche l’ex storico allenatore rossonero, nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport: “La meraviglia di Brahim Diaz con la maglia del Real Madrid in Champions, la costante crescita di De Ketelaere con l’Atalanta, il ruolo sempre più determinante di Calhanoglu nell’Inter capolista. Sono tre motivi di rimpianto per il, su questo non c’è dubbio, perché erano giocatori rossoneri che, per ...