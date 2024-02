Migrato dalle coste scandinave alla Danimarca | la storia di Vittrup Man | vittima di un sacrificio umano

Sprangate all’ex Telecom. Un inferno di violenza e rifiuti. Ma dal degrado nasce un fiore Storia di Ouszama, migrante 19enne che ama il pallone ... Quello di un 19enne, Ouszama, arrivato in Italia cinque mesi fa dal Marocco e da due ospite di questa “pensione“ abusiva per i senzatetto. Per ...

Naufragio di Cutro, ufficiali a processo per mancato soccorso. Finanza e Capitaneria nel mirino Crotone — «Abbiamo tirato fuori dall’acqua persone vive e tanti morti ... «Quel caicco, che non poteva che essere una barca di migranti come per altro subito scritto nel giornale di bordo compilato a ...

TREVISO | BIMBA SALVATA DALL’ANNEGAMENTO, IL MIGRANTE EROE: «HO PENSATO AI MIEI FIGLI» 14/02/2024 TREVISO – A fine gennaio ha salvato una bambina di 4 anni caduta nelle acque del Cagnan Grando in zona Pescheria a Treviso. Un 37enne migrante egiziano oggi ha ricevuto dalle mani del sinda ...