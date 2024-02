Migranti | Meloni | immagino modello ‘Caivano’ per Tunisia e Libia

Immagino operativamente, e mediaticamente, un 'modello Caivano' e ha soffiato sul fuoco del razzismo e dell' odio verso i migranti Meloni ha presentato i numeri sulla migrazione del 2024 che

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (askanews) – Sulla questione migratoria “dobbiamo tenere alta l’attenzione” e “insistere con le Nazioni della regione del Mediterraneo allargato e dell’Africa Sub-Sahariana, per un metodo di lavoro condiviso che faccia contrastare insieme gli sbarchi sulle nostre coste, cooperando per colpire la rete dei trafficanti e aiutando le economie più fragili per rimuovere le cause che spingono a migrare”. Lo ha detto – secondo quanto si apprende – la presidente del Consiglio Giorgianel corso dell’informativa sulle politiche migratorie in Consiglio dei ministri. Su questo fronte, ha sottolineato la premier, “ho bisogno di tutto il governo poiché quello cheoperativamente, e mediaticamente, è unda proporre per il nord del continente africano, in modo particolare per la ...