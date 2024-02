Qui Roma Alla voce migranti va ricordato che proprio oggi il Senato italiano ha approvato in via definitiva il Protocollo Italia - Albania, per il rafforzamento della collaborazione in materia

Migranti Italia-Albania, i vescovi: “Incapaci di accogliere, soldi buttati” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Senato Italiano ha recentemente approvato un accordo significativo con l’Albania, destinato a regolare il trattenimento dei Migranti salvati in mare dalla Guardia Costiera. Questo accordo prevede un esborso di 673 milioni di euro nell’arco di dieci anni, una cifra che ha suscitato non poche polemiche e critiche, soprattutto alla luce delle difficoltà dell’Italia nell’istituire un sistema di accoglienza diffusa per i richiedenti asilo.Leggi anche: Italia-Albania, non regge l’accordo sui Migranti Un Accordo Controverso L’accordo tra Italia e Albania rappresenta un tentativo di rispondere alla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, una questione che da anni pone sfide complesse ai paesi europei. Tuttavia, la spesa ... Leggi tutta la notizia su thesocialpost (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Senatono ha recentemente approvato un accordo significativo con l’, destinato a regolare il trattenimento deisalvati in mare dalla Guardia Costiera. Questo accordo prevede un esborso di 673 milioni di euro nell’arco di dieci anni, una cifra che ha suscitato non poche polemiche e critiche, soprattutto alla luce delle difficoltà dell’nell’istituire un sistema di accoglienza diffusa per i richiedenti asilo.Leggi anche:, non regge l’accordo suiUn Accordo Controverso L’accordo trarappresenta un tentativo di rispondere alla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, una questione che da anni pone sfide complesse ai paesi europei. Tuttavia, la spesa ...

Il governo getta in mare 776 milioni di euro L'accordo Italia-Albania per il trattenimento sul'altra sponda dell'Adriatico dei migranti salvati è solo un inutile spreco di risorse (di Gian Carlo Perego) ... Via libera definitivo del Senato all’accordo Italia-Albania sui migranti Via libera definitivo del Senato all'accordo Italia-Albania sui migranti. Il disegno di legge prevede l'apertura di due Cpr in territorio albanese per accogliere 3 mila migranti che, dalla primavera 2 ... Migranti, via libera del Senato all’accordo Italia-Albania: cosa cambia Il Senato, dopo un lungo iter, ha ufficialmente dato il via libera all'accordo siglato tra Italia e Albania per la gestione dei migranti.

