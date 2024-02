Migranti in Albania | ok definitivo del Parlamento all’accordo La bocciatura della Cei | “673 milioni di euro buttati in mare”

in fuga prima che si trasferissero per l'insediamento definitivo Qui Roma Alla voce migranti va ricordato che proprio oggi il italiano ha approvato in via definitiva il Protocollo Italia - Albania,

Con 93 voti favorevoli e 61 contrari, l'Aula del Senato approva in via definitiva il ddl di ratifica dell'accordo Italia-Albania sui Migranti che prevede l'apertura di due centri in territorio albanese, per accogliere 3.000 persone. Il via libera è stato arrivato tra gli applausi della maggioranza, che parla di "accordo col quale il governo Meloni ridisegna una nuova politica per l'immigrazione". Dure le opposizioni, che denunciano le possibili violazioni dei diritti umani e parlano di "pura propaganda" e di "spot elettorale", perché, è stato detto in Aula, "si spendono 650 milioni per costruire e gestire due centri con capienza massima di 3.000 persone a fronte delle 157mila sbarcate nel 2023". "Una scelta che spinge il Paese su una strada di disumanità, deterrenza ed esternalizzazione delle responsabilità"

