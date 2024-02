Migliaia di Porsche | Bentley e Audi bloccate in Usa | “Hanno componenti elettronici cinesi”

Violata la legge contro il lavoro forzato, stop (temporaneo) nei porti statunitensi Migliaia di Porsche, Bentley e Audi sono bloccate nei porti statunitensi dopo che un fornitore del gruppo automobilistico Volkswagen, che detiene i tre marchi, ha trovato un sottocomponente cinese nei

Cina, gli Usa sequestrano Porsche, Bentley e Audi con chip cinesi. Fuga dagli Etf, ma Hang Seng e Shanghai possono essere un buy ora Porsche, Bentley e Audi sequestrate negli Usa Migliaia di Porsche, Bentley e Audi sono state sequestrate nei porti degli Stati Uniti dopo che un fornitore della capogruppo, Volkswagen, ha trovato nei ...

Componente cinese vietata, migliaia di Porsche, Bentley e Audi bloccate in Usa Migliaia di Porsche, Bentley e Audi sono bloccate nei porti statunitensi dopo che un fornitore del gruppo automobilistico Volkswagen, che detiene i tre marchi, ha trovato un sottocomponente cinese nei ...

Audi e Porsche smontate in strada di notte: via fanali, volante, marce. Lasciate solo le ruote È uscita da casa, lunedì mattina, chiavi dell'auto in mano. Doveva andare a lavorare ad Asolo (Treviso), come ogni mattina. Ma al posto della sua Audi Q5 ha trovato una ...