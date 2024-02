imprese italiane parteciperanno in questi giorni alla Milano più importante del settore Moda che prenderà il via con l'atteso Micam valutando gli stessi come prodotto d'innovazione stilistica e

MICAM Milano: innovazione, tendenze, giovani. Spazio al futuro del settore calzaturiero (Di giovedì 15 febbraio 2024) Una grande conferma caratterizzata da attenzione al prodotto e alle sue tendenze, ma anche ai valori della sostenibilità, dell'innovazione nel retail, del Made in Italy punta di diamante all'interno di MICAM. MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura, dal 18 al 21 febbraio prossimi a Fiera Milano (Rho) si prepara ad accogliere buyer da 150 Paesi. Con 923 brand, di cui 464 italiani e 459 internazionali, provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo, la manifestazione si presenta con la sua carica di prestigiose novità di prodotto con importanti new entry come BRUNO MAGLI, PLEIN SPORT e KATY PERRY COLLECTIONS e di occasioni uniche per informarsi sui trend del settore. Per la Presidente di MICAM e ...

La sostenibilità è al centro della nuova edizione di TheOneMilano In scena presso Fiera Milano Rho dal 18 al 21 febbraio, l'evento si concentrerà sull'outerwear presentando due grandi storie di moda. Micam Milano presenta le collezioni di oltre 900 marchi Sono 923 i brand che esporranno, di cui 464 italiani e 459 internazionali “L’appuntamento di febbraio oltre a essere la verifica dello stato di salute del ... Micam, l'innovazione sostenibile fa camminare il mondo Eccellenze made in Italy che si confrontano con i produttori stranieri, ovvero 923 brand, di cui 464 italiani e 459 esteri provenienti principalmente da Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo ...

