Meteo | è già primavera | temperature fino a 12 gradi oltre la media sulle Alpi

Anche se mancano ancora alcune settimane, in alcune zone d'Italia sembra di essere già in primavera viste le temperature massime che sono aumentate a causa dell'ennesimo anticiclone africano che da ieri staziona sul Mediterraneo con una diretta influenza anche sul nostro Paese.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un febbraio conprimaverili, dopo il caldo record degli scorsi mesi. È il quadro che emerge dalle previsioni del sito il.it per i prossimi giorni, in cui le massime salirannoa 12sopra laa 8-9lasu versante adriatico e in Sardegna. Questo dopo il caldo registrato a gennaio, l’ottavo mese consecutivo in cui a livello globale è stato infranto il record mensile. Secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione di il, l’alta pressione porterà una situazione stabile e soleggiata ma causerà l’accumulo di umidità e smog in Val Padana mentre in pianura le nebbie diventeranno più frequenti e persistenti. Bel tempo ...