A Falconara M.ma la Polfer, nel corso dei servizi di vigilanza in Muniti di smartphone e metal detector gli operatori Polfer sono

Il metal detector non è uno strumento usuale per gli archeologi. In un libro di testo per la scuola primaria , invece, questo è tra gli arnesi del ... (orizzontescuola)

Metal detector nel Parco delle Groane a Cogliate, trovate armi e strumenti degli spacciatori Volontari in azione con il metal detector nel Parco delle Groane a Cogliate portano alla luce armi e "attrezzi" degli spacciatori di droga. Coltelli, ...

Ora il metal detector all’ingresso della scuola Quando per la prima volta leggemmo, alla fine circa del secolo scorso, che in certe scuole delle periferie più cupe dei civilissimi Stati uniti d’Amarica, avevano installato il metaldetector per evita ...

'No' del Consiglio Valle ai metal detector contro le truffe all'esame per la patente Controlli sì, metal detector no: il Consiglio Valle ha respinto una mozione presentata dal gruppo Lega VdA che aveva l'obiettivo di contrastare le truffe durante gli esami teorici per conseguire la ...