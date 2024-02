Meret titolare col Genoa per prepararsi alla Champions Corsport

questa settimana mi aspetto un pari in Olanda e una vittoria col Non mi piacciono né Rui Patricio né Svilar, ma terrei titolare il "Meret è un gran portiere, la Roma farebbe molto bene a

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dovrebbe finalmente tornare in campo dopo la lunga assenza Alex. Il portiere del Napoli era già pronto per essere convocato dal Napoli contro il Milan, ma è stato bloccato da una gastroenterite. Ora, scrive il Corriere dello sport, il pensiero di Mazzarri è quello di metterlo subito in campo contro ilper provarlo in vista della sfida contro il Barcellona che rappresenta per gli azzurri un punto fondamentale della stagionetorna“Alexè pronto a rientrare dal primo minuto. O almeno, il progetto è questo: il portiere, convocato per il Milan dopo un’assenza prolungata di 6 partite ma fuori causa per una gastroenterite accusata proprio domenica a Milano, dovrebbe giocare dal primo minuto sabato con il, così da ritrovare un po’ di ritmo in vista ...