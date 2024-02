'Per me il mercato non incide - sottolinea - , penso solo a domani e in caso alla gara dopo. Sono Sperando che Kvaratskhelia sia in una delle sue serate magiche. 'Non conta se gioca largo o più al

Mercato Barça: Kvaratskhelia sul radar (Di giovedì 15 febbraio 2024) Barcellona sulle tracce di rinforzi per l’esterno sinistro: Martinelli dell’Arsenal e Kvaratskhelia tra i principali obiettivi di Mercato Il Barcellona, affrontando le sfide della stagione, si attiva sul Mercato, cercando rinforzi, specialmente per l’esterno sinistro. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo suggerisce Gabriel Martinelli dell’Arsenal, anche se l’affare è complesso. In lista c’è anche Kvicha Kvaratskhelia, con potenzialità per il grande salto nonostante il contratto prolungato. Tuttavia, l’opzione Nico Williams è esclusa, essendo stato recentemente rinnovato con l’Athletic. Il Barça mira a rinvigorire la squadra con giocatori talentuosi, pronti a fare la differenza sul campo e a portare nuova linfa vitale alla squadra catalana. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici ... Leggi tutta la notizia su puntomagazine (Di giovedì 15 febbraio 2024) Barcellona sulle tracce di rinforzi per l’esterno sinistro: Martinelli dell’Arsenal etra i principali obiettivi diIl Barcellona, affrontando le sfide della stagione, si attiva sul, cercando rinforzi, specialmente per l’esterno sinistro. Il quotidiano catalano Mundo Deportivo suggerisce Gabriel Martinelli dell’Arsenal, anche se l’affare è complesso. In lista c’è anche Kvicha, con potenzialità per il grande salto nonostante il contratto prolungato. Tuttavia, l’opzione Nico Williams è esclusa, essendo stato recentemente rinnovato con l’Athletic. Ilmira a rinvigorire la squadra con giocatori talentuosi, pronti a fare la differenza sul campo e a portare nuova linfa vitale alla squadra catalana. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici ...

Advertising

Notizie Correlate

Video di Tendenza