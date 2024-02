Un ' modello Caivano ' per far rinascere il Nordafrica e affrontare così l'emergenza migratoria . È con questo parallelismo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha presentato, in un'

Meloni:un modello Caivano per migranti (Di giovedì 15 febbraio 2024) 21.30 "Un modello "Caivano" per il nord Africa, in particolare per Tunisia e Libia. "Dobbiamo sforzarci di far sentire la nostra vicinanza e il nostro reale spirito di solidarietà" intanto con "tavoli ministeriali che rafforzino la collaborazione. Andiamo tutti in Libia e Tunisia, sviluppiamo progetti,controlliamo l'esecuzione, coordinando le presenze, in modo che siano cadenzate e diano il senso della continuità". Così la premier Giorgia Meloni in Cdm che rimarca anche come gli sbarchi nel nostro paese siano in calo del 41%.

