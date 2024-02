Roma, 15 feb. Siamo sempre piu' preoccupati per la situazione in Medio Oriente, per lincolumita' del Consiglio Giorgia Meloni,

Meloni: "Preoccupati per Medio Oriente" (Di giovedì 15 febbraio 2024) 14.22 "Siamo sempre più Preoccupati dai recenti sviluppi" in Medio Oriente, "in particolare per l'incolumità degli ostaggi, la salvaguardia dei civili nella zona di Rafah, per il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Il governo italiano recepisce la chiara indicazione emersa dal Parlamento". Così la premier Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro della Romania Ciolacu. Ribadito "pieno sostegno a Kiev".E sulla Nato:mostri "coesione e unità". Con Romania uniti"da relazioni molto forti"

GOVERNO - Meloni: "La NATO resti unita e coesa sull'Ucraina" Roma, 15 feb. – “Siamo sempre più preoccupati” per la situazione in Medio Oriente, “per l’incolumità degli ostaggi, la sicurezza civili nell’area di Rafah, il rischio di un… Leggi ... Mo: Meloni, 'lavoreremo nella direzione indicata da Parlamento' Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Siamo sempre più preoccupati" per la crisi in Medio Oriente, "per l'incolumità degli ostaggi, la sicurezza civili nell'area di Rafah, il rischio di un allargamento. Recepi ... M.O.,Meloni:Governo sta lavorando secondo indicazioni Parlamento Roma, 15 feb. (askanews) – “Siamo sempre più preoccupati” per la situazione in Medio Oriente, “per l’incolumità degli ostaggi, la sicurezza civili nell’area di Rafah, il rischio di un allargamento. Re ...

