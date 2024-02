Melissa Satta e Matteo Berrettini | svelati i motivi della rottura

Melissa Satta è in Svizzera? E Matteo Berrettini "è finita": l'ultima conferma ai rumors

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il 2023 è stato un anno particolarmente complicato per, tennista romano che nel 2021 divenne il primo italiano a raggiungere la finale a Wimbledon. Purtroppo tanti (troppi) infortuni hanno penalizzato la carriera del 27enne. L’ultimo è avvenuto nel mese di agosto quando, durante il secondo turno dello Us Open, cadde subendo una fatale torsionecaviglia destra. L’urlo di dolore e l’uscita dal campo in sedia a rotelle sono immagini rimaste indelebili agli appassionati di tennis che, da quel momento, si sono rassegnati all’idea di non veder più giocare. Per più di cinque mesi l’ex numero 9 del mondo è rimasto lontano dalle competizioni, presenziando – in veste di motivatore – alle finali di Coppa Davis dove Jannik Sinner ha portato la nazionale alla riconquista...