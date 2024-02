Meglio di Trump | la strana rivelazione di Putin su Biden

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Vladimir, rispondendo alla domanda di un giornalista su quale presidente Usa sarebbeper la Russia tra Joee Donald, ha espresso una preferenza per il primo

Chi ci guadagna e chi ci perde se Trump vince. Qualcosa col leghista è andato storto, qualcosa può non convenire al capo dei 5 stelle. Mentre la ... (huffingtonpost)

Roma, 4 febbraio 2024 - Tensioni all'interno del governo di unità nazionale di Israele dopo che Itamar Ben-Gvir , il ministro per la Sicurezza e ... (quotidiano)

Politica Putin irrompe nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti: «Meglio Biden di Trump» Biden «è più esperto e più prevedibile. È un politico della vecchia scuola», ha detto lo zar, aggiungendo che invece «Trump è stato definito un politico non sistemico, ha la sua propria opinione su ...

Putin preferisce Biden: «Meglio di Trump». Per i media Usa minacce alla sicurezza verranno dallo spazio Senza frani. «Joe Biden è più esperto di politica e per questo la Russia preferirebbe lui rispetto a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti». Così ...

Il capo della Nato a Trump: «Spese record» Non era una battuta, un innocuo ricordo o un divertissement, quello di Donald Trump, che nel weekend ha fatto correre di nuovo un brivido sulla schiena degli europei riportando alla luce una sua conve ...