Meghan e Harry hanno cambiato cognome ai figli | come si chiamano ora

dall'Inghilterra In pieno stile royal i duchi di Sussex hanno Meghan Markle ha scelto un look raffinato e in armonia con il jeans, scarponcini per il principe Harry sorridente e affettuoso mano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Markle e il principedeciso di cambiareai loro due, Archie e Lilibet: l'indiscrezione è stata riportata dal Telegraph, secondo cui i due bambini non si chiamerebbero più Mountbatten-Windsor,della famiglia reale in seguito al matrimonio tra Filippo ed Elisabetta II, ma Archie e Lilibet Sussex. E dietro a questa scelta, secondo i gli esperti reali, ci sarebbe un motivo ben preciso: dal momento che la loro popolarità sembra essere diminuita, questo potrebbe essere un tentativo di riavvicinamento a Buckingham Palace. Nella stessa strategia comunicativa dei duchi di Sussex rientrerebbe anche la decisione di aprire un proprio dominio web col titolo reale. Di recente, infatti, la coppia ha aperto un suo sito utilizzando "sussex.com", quindi il ...

Non si muove foglia che… Meghan Markle non voglia. A guardare i Sussex, si dovrebbe modificare così il famoso detto secondo cui qualunque cosa accada ... (amica)

La coppia formata da Harry e Meghan , duchi di Sussex, continua a far parlare di sè. I due, hanno fatto brevemente ritorno a Londra per visitare ... (thesocialpost)

Meghan Markle indossa l'orologio di Lady Diana (da 18mila euro). È polemica: «I Sussex sfruttano la famiglia reale» Meghan Markle torna a far parlare di sé dopo che ha indossato l'orologio Cartier da 18.000 mila sterline della principessa Diana in alcuni scatti realizzati per promuovere il ...

Meghan e Harry sono arrivati in Canada per gli Invictus Games Si dice che si torni sempre dove si è stati felici. E forse non è un caso che Harry e Meghan abbiano deciso che la prima edizione invernale degli Invictus Games si terrà proprio in Canada, il luogo sc ...

Harry e Meghan sempre più innamorati: «Cena romantica a San Valentino in un ristorante italiano. Come una coppia normale» Il principe Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, sono stati fotografati mercoledì sera 14 febbraio mentre condividevano una romantica cena di San Valentino in un lussuoso ristorantino italiano a ...