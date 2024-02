Medio Oriente | c’è un tempo per distruggere e uno per ricostruire Il commento di Pasquino

l'italiana detenuta in Ungheria: che cosa sta succedendo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente Il nuovo numero di Wired in edicola parla dei padroni del mondo La guerra in

Medio Oriente, c’è un tempo per distruggere e uno per (ri)costruire. Il commento di Pasquino (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fa il suo dovere di diplomatico nominato dal governo di Israele, l’ambasciatore in Vaticano. Gli riconosciamo la facoltà di replicare con l’aggettivo regrettable alla definizione “sproporzionata” data dal Cardinale Parolin alla risposta dello Stato d’Israele al movimento terroristico Hamas. Ma, sbaglia. Un conto è perseguire l’obiettivo della distruzione di Hamas, a mio parere legittimo, ma sostanzialmente impossibile; un conto molto diverso è mirare a conseguire quell’obiettivo attraverso azioni che pongano a rischio la sopravvivenza dei palestinesi in tutta la striscia di Gaza. Con buona pace (quanto malamente sgraziate sono queste due parole!) dell’ambasciatore israeliano, quella degenerazione di risposta merita integralmente l’aggettivo sproporzionato. E non credo che Parolin debba rimpiangere quell’aggettivo né pentirsi della sua valutazione purché sia consapevole di avere ... Leggi tutta la notizia su formiche (Di giovedì 15 febbraio 2024) Fa il suo dovere di diplomatico nominato dal governo di Israele, l’ambasciatore in Vaticano. Gli riconosciamo la facoltà di replicare con l’aggettivo regrettable alla definizione “sproporzionata” data dal Cardinale Parolin alla risposta dello Stato d’Israele al movimento terroristico Hamas. Ma, sbaglia. Un conto è perseguire l’obiettivo della distruzione di Hamas, a mio parere legittimo, ma sostanzialmente impossibile; un conto molto diverso è mirare a conseguire quell’obiettivo attraverso azioni che pongano a rischio la sopravvivenza dei palestinesi in tutta la striscia di Gaza. Con buona pace (quanto malamente sgraziate sono queste due parole!) dell’ambasciatore israeliano, quella degenerazione di risposta merita integralmente l’aggettivo sproporzionato. E non credo che Parolin debba rimpiangere quell’aggettivo né pentirsi della sua valutazione purché sia consapevole di avere ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Fratoianni: "Governo dica cosa sta facendo concretamente a Gaza" Il motivo per cui è sempre più difficile leggere i fatti politici è che l'apparenza quasi mai spiega correttamente e compiutamente ciò che sta accadendo o si sta cercando di far accadere, perché ... Medio Oriente, direttore Cia incontra Mossad e Netanyahu: cosa si sono detti Dopo una visita al Cairo, il direttore della Cia William Burns è arrivato in Israele per incontrare il direttore del Mossad, David Barnea, e ... Immobiliare, l'Italia sempre più ambita dagli acquirenti stranieri I principali interessati agli immobili di lusso provengono principalmente dagli Stati Uniti (3,33%), mentre, secondo l'l'Osservatorio 2023 di Luxforsale, si registra un aumento delle visite da paesi e ...

Video di Tendenza