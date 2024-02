Medicina | si torna al test uguale per tutti Le prove tra primavera ed estate | ecco le date

Dopo gli oltre 3 mila ricorsi presentati contro i test di medicina Tolc - Med gestiti dal consorzio Cisia , organizzazione i test nel 2024 si torna al tradizionale test cartaceo nazionale . Si

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Firenze, 15 febbraio 2024 - Il 28 maggio e il 30 luglio.lestabilite dal ministero dell’Università per ildidi questo anno. Rispetto a un anno fa, le domande verranno pubblicate in una banca dati del Cisia venti giorni prima della prova, in modo che ogni aspirante camice bianco possa ‘allenarsi’. Come sarà articolata? Sessanta quiz in 100 minuti, con più spazio per Biologia, Chimica e Logica e meno per Cultura Generale, Fisica e Matematica. Non ci sarà poi il discusso meccanismo di equalizzazione, - necessario per ‘standardizzare’ i risultati delledifferenti l’una dall’altra, - dato che ilsaràper. La prova sarà ripetibile; lo studente potrà inserire nel sistema a fine agosto il risultato migliore ...