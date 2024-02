Medagliere Mondiali biathlon 2024 | Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel confermano l’Italia al terzo posto!

leggi anche Mondiali biathlon, le azzurre vincono l'oro nella chiudono 13esimi nel medagliere. L'evento è stato anche momento

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Idisi disputano a Nove Mesto (Repubblica Ceca) dal 7 al 18 febbraio. Nel corso della rassegna iridata verranno messi in palio dodici titoli: cinque maschili, cinque femminili, due misti. A livello individuale si assegneranno le medaglie in sprint, inseguimento, individuale, mass start. Si disputeranno poi anche le due staffette di genere, la staffetta mista e la single mixed. Di seguito ile la classifica dei podi aidi# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Francia 4 1 3 8 2. Norvegia 3 4 3 10 3. Italia 1 2 0 3 4. Germania 0 1 1 2 5. Svezia 0 0 1 1 # TOTALE 8 8 8 24 PODI ...

Nuoto, Francesca Fangio si arrende in semifinale nei 200 rana ai Mondiali Niente finale per Francesca Fangio nei 200 rana. L'azzurra fallisce l'approdo nella gara per le medaglie ai Mondiali di Doha, con una prova parecchio sottotono rispetto a quanto visto qualche ora fa e ...

Pallanuoto, Mondiali: l'Italia sfiderà la Croazia in finale per l'oro Sarà la Croazia, grande favorita della vigilia, a contendere al Settebello dell'Italia la medaglia d'oro del torneo maschile dei Mondiali di pallanuoto a Doha ... che nella pallanuoto non ha finora ...

Nuoto, Alberto Razzetti bronzo ai Mondiali: “Medaglia non scontata, con il mio migliore si poteva vincere” Alberto Razzetti ha conquistato una bella medaglia di bronzo sui 200 misti ai Mondiali 2024 di nuoto. L'azzurro è riuscito ad arpionare il terzo gradino del podio a Doha (Qatar), dopo che ieri si era ...