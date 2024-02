Mbappé lascia il Psg e il Getafe si propone

Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint Germain al termine di questa stagione. Lo ha annunciato nei giorni In sei anni e mezzo a Psg ha totalizzato 290 presenze e 243 reti, vincendo cinque Ligue 1, tre

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La notizia sta circolando da qualche giorno, ora è ufficiale, Kylian Mbappe lascerà il Psg. Nella prossima sessione estiva di mercato ci sarà dunque una guerra per l’attaccante francese che sembra però già promesso sposo del Real Madrid. Nulla è ancora certo ovviamente, considerando che oggi il Chiringuito ha lanciato addirittura la suggestione Barcellona per il calciatore del Psg, ma quello che è chiaro è che per rinunciare alla proposta faraonica di Al-Khelaifi, Kylian ha sicuramente in mente di approdare in un topo club. L’ironia delduNel frattempo nella corsa per il talento francese si iscrive ironicamente anche il, una delle squadre di Madrid. Da poco la società madrilena ha rito un tweet con Mbappe con la casacca dele un breve messaggio per far sembrare ...