after the Spanish Super Cup final football match between Real In un lampo, l'effetto delle dimissioni ritardate di Xavi si è ora trasforma qualsiasi attaccante che l'affronta in Haaland e Mbappé'

Mbappé al Real ed effetto domino: "Spero resti alla Juve" (Di giovedì 15 febbraio 2024) "Spero resti alla Juve", ha detto un agente FIFA a proposito del futuro di Dusan Vlahovic, ma d'estate potrebbe essere rivoluzione. Con Kylian Mbappé destinato al Real Madrid si prospetta un terribile effeto domino sul mercato. La faccenda interessa anche i bomber della Serie A da Osimhen a Lautaro, ma in particolare tutti pensano alla cessione di Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic (LaPresse)A Parigi dovranno cercare un sostituto di Mbappé e tutto, per ora, lascia presagire che Al Khelaifi proverà a prendere Victor Osimhen. Sul nigeriano ci sono anche squadre di Premier e arabe. E Aurelio De Laurentiis venderà al miglio offerente sperando di incassare più di 130 milioni di euro. La seconda scelta del PSG potrebbe essere Dusan Vlahovic, che ...

