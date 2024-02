Mazzarri torna al 4-3-3 contro il Genoa | Meret e Natan potrebbero essere titolari Corsport

È con l'arrivo di Mazzarri che si sono perse le tracce del Jack il Napoli sarà impegnato contro il Genoa in campionato. Si Torna Osimhen " Osimhen arriverà domani a Capodichino alle 8, sarà un

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sabato alle 15 il Napoli affronterà ilin campionato. La squadra dista pian piano ritrovando i calciatori persi per infortunio. Seil Milan Olivera èto ad assaggiare il campo, per il matchi rossoblù dovrebbero esserci i rientri dinell’undici titolare. A centrocampo, ancora dubbi su chi accompagnerà Anguissa e Lobotka; Zielinski questa settimana ha svolto le visite mediche con l’Inter e rimarrà sempre più ai margini della rosa.al 4-3-3ilIl Corriere dello Sport scrive: “Alexè pronto a rientrare dal primo minuto. O almeno, il progetto è questo; convocato per il Milan,il ...

Milan e Napoli scenderanno in campo alle ore 20.45 domenica 11 febbraio. Le due squadre arrivano al big match in una buona condizione

TUTTOSPORT - Napoli, Victor Osimhen rientra dopo 50 giorni, rispettato il programma iniziale Tuttosport ha fatto il punto sul ritorno a Napoli di Victor Osimhen, attaccante azzurro: "Dopo 50 giorni di assenza, Walter Mazzarri è pronto a riabbracciare il suo attaccante Victor Osimhen.

Mazzarri, i numeri sono disastrosi. Ha 42 giorni per raddrizzare la stagione L'avvento di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli non ha portato i frutti sperati, ora dovrà cercare di rimettere in sesto la stagione.

Napoli-Genoa, due assenti per la gara del Maradona Dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Genoa prova l'assalto ad un'altra big del campionato. Sabato alle 15 il Grifone vola al Maradona per affrontare il Napoli campione d'Italia ma in piena crisi e a o ...