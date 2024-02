Flavio Favelli presenta una serie di opere fra collage, altri sono termini in aramaico tratti dal libro "L'Antropologia del Gesto" in Italia e all'estero, tra cui: MACRO e MAXXI, Roma; Centro per

Maxxi, si presenta il libro sul 7 ottobre. Rumorosa irruzione dei pro-Palestina: Giubilei filma tutto e gli danno del fascista (video) (Di giovedì 15 febbraio 2024) Al Maxxi era in programma la presentazione del libro di Fiamma Nierenstein sul 7 ottobre 2023. Edito da Giubilei Regnani, il testo attraverso la ricostruzione dei fatti e le testimonianze dirette di coloro che hanno vissuto il 7 ottobre, disegna uno scenario di quello che è successo prima del cosiddetto "sabato nero" e dopo, per offrire una riflessione sul riaccendersi dell'antisemitismo contemporaneo. In programma gli interventi di Noemi Di Segni Presidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Giuliano Ferrara, Paolo Mieli e l'autrice del libro. Francesco Giubilei moderava il dibattito. Il museo era presidiato dalla polizia ma ciò non ha impedito a una quindicina di attivisti pro-Palestina di entrare e improvvisare un sit in di ...

