Max Angioni a teatro con Anche Meno | “Non farò appelli perché la gente in uno spettacolo comico vuole la risata | ma ammiro Ghali e Dargen D’Amico Il mio riferimento? Beppe Grillo”

Prima di arrivare a scoprire perché il terrore di Max Angioni non Avevo iniziato a fare teatro all'oratorio: la mia insicurezza mi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Da “Le Iene” al ritorno al. Maxdebutta dal 16 febbraio con “”, prodotto da Paolo Ruffini per Vera produzioni. Al centro dello show la storia di un 33enne, figlio unico, che racconta al pubblico i ricordi delle prime volte, le incredulità per le grandi conquiste, le domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita. Il tour italiano è stato preceduto da tre anteprime europee tutte sold out: il 17 gennaio ad Amsterdam, il 18 gennaio a Bruxelles e il 24 gennaio a Londra, al celebre Comedy Store. Dopo il sold out delle 5 date alArcimboldi, è stata aggiunta una nuova replica prevista per il 6 aprile alle ore 16. Previste in totale 40 date, poi un tour estivo outdoor e i ritorno anel 2025. Come mai il titolo “...