Maturità | in provincia di Bolzano si ricercano commissari esterni | compensi da 3200 a 3600 euro lordi

e del Merito ha pubblicato le materie della Maturità 2024, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'Intendenza Scolastica dellaAutonoma die dell’Alto Adige ricercadelle commissioni degli esami di Stato del II ciclo di istruzione per alcune materie indicate nell'avviso del 14 febbraio, per le quali non vi sono o sono carenti, docenti in servizio inaventi titolo alla nomina. L'articolo .