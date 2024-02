Da tempo la coppia non si mostra insieme. Il gossip sulla presunta rottura serpeggia, ma loro per adesso non hanno rilasciato

“Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati”. L’indiscrezione di Oggi e i motivi della rottura: “Lui non se l’è sentita” (Di giovedì 15 febbraio 2024) La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini sarebbe giunta al capolinea. A rivelarlo è il settimanale Oggi che, attraverso fonti vicine alla (ex?) coppia, avrebbe scoperto delle importanti divergenze tra i due: “Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e che Berrettini non se la sarebbe sentita, visto il momento difficile“, si legge. La relazione, a livello mediatico, non è mai stata completamente digerita dai fan del tennista che, a più riprese, l’avrebbero accusato di aver messo in secondo piano la carriera sportiva. Inoltre, Berrettini e Satta, avrebbero trascorso separatamente la ‘festa degli innamorati’. Indizio che punta ancor più i riflettori ... Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) La storia d’amore trasarebbe giunta al capolinea. A rivelarlo è il settimanaleche, attraverso fonti vicine alla (ex?) coppia, avrebbe scoperto delle importanti divergenze tra i due: “Pare che lei spingesse molto per avere più certezze dal campione e che lei spingesse molto per mettere su famiglia e chenon se la sarebbe, visto il momento difficile“, si legge. La relazione, a livello mediatico, non è mai stata completamente digerita dai fan del tennista che, a più riprese, l’avrebbero accusato di aver messo in secondo piano la carriera sportiva. Inoltre,, avrebbero trascorso separatamente la ‘festa degli innamorati’. Indizio che punta ancor più i riflettori ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Melissa Satta-Matteo Berrettini, i retroscena della rottura: "Voleva mettere su famiglia" I motivi per cui la coppia sarebbe arrivata al capolinea dopo un anno: questione di punti di vista sul futuro e sulla famiglia, tutti i dettagli ... Melissa Satta e Matteo Berrettini: la verità sulla rottura È finita la storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini Spuntano le prime conferme. Svelati i motivi della separazione. Berrettini-Satta al capolinea “Ecco perché si sono lasciati” Melissa Satta e Matteo Berrettini sono in crisi I due non compaiono insieme da tempo, con il passare dei giorni aumentano le indiscrezioni sulla fine della loro storia ...

Video di Tendenza