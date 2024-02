Da tempo la coppia non si mostra insieme. Il gossip sulla presunta rottura serpeggia, ma loro per adesso non hanno rilasciato

Matteo Berrettini e Melissa Satta: la coppia si separa (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 La storia d’amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini è arrivata ai titoli di coda. La conferma indiretta è arrivata ieri quando, nel giorno di San Valentino, i vip hanno fatto a gara per condividere i post e le storie Instagram più dolci, postando foto e video di sorprese e e cene super romantiche. Da parte di Melissa e Matteo tutto tace. I due hanno trascorso il giorno degli innamorati separati, lei con le sue amiche sulla neve, mentre lui sembra essere tornato al suo primo amore, il tennis. Melissa Satta e Matteo Berrettini si sono detti, dunque, addio e il settimanale Oggi ha rivelato il motivo dietro questa scelta. In molti avevano criticato la ... Leggi tutta la notizia su dayitalianews (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 La storia d’amore traè arrivata ai titoli di coda. La conferma indiretta è arrivata ieri quando, nel giorno di San Valentino, i vip hanno fatto a gara per condividere i post e le storie Instagram più dolci, postando foto e video di sorprese e e cene super romantiche. Da parte ditutto tace. I due hanno trascorso il giorno degli innamoratiti, lei con le sue amiche sulla neve, mentre lui sembra essere tornato al suo primo amore, il tennis.si sono detti, dunque, addio e il settimanale Oggi ha rivelato il motivo dietro questa scelta. In molti avevano criticato la ...

