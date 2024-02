Matt Groening compie 70 anni | tutte le volte che il papà dei Simpson è stato paladino del femminismo

Matt Groening . Una frase e la filosofia del genio visionario, papà dei Simpson e di altre serie iconiche come Futurama e Disincatato . Oggi compie 70 anni. Nato a Portland il 15 febbraio 1954 è l'

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è una sorta di Walt Disney se Disney fosseun neorealista. Questo geniale creativo americano ha sdoganato il genere dei cartoni animati per adulti, di più, li ha resi qualcosa di cool, intelligente, divertente e, spesso, anche femminista. Per celebrare i 70del creatore dei, riviviamolein cui ha fatto sì che la gialla famiglia nata dalla sua mente si facesse portatrice di valori come parità di genere e rivendicazione femminile. I, gli episodi all’insegna del Girl Power Che le donne dell’universosiano, in un modo o nell’altro, più sveglie, furbe, colte e brillanti dei corrispettivi uomini è cristallino e palesato in ogni singola puntata. Ci sono ...