Matilda De Angelis racconta l’amore con Alessandro De Santis dei Santi Francesi

Matilda De Angelis sulla cover di Vanity Fair: "E poi mi sono innamorata" Racconta l'attrice: "Sono follemente innamorata, innamorata senza difese, innamorata come non lo sono mai stata in vita mia" "

Matilda De Angelis ha raccontato come è iniziata la sua storia con Alessandro De Santis del duo Santi Francesi. A pochi giorni dalla conclusione del Festival di Sanremo, dove l'attrice ha presenziato tra il pubblico per supportare il fidanzato in gara insieme al compagno di band Mario Lorenzo Francese, Grazia l'ha intervistata facendole alcune domande sulla sua relazione con il cantante. "Vorrei poter raccontare la storia romantica di noi due che ci vediamo per la prima volta a un concerto, ma la verità è che avevo sentito alcune sue canzoni già due, tre anni fa e che ci siamo conosciuti su Instagram, dove avevamo cominciato a seguirci a vicenda", ha rivelato Matilda De Angelis.

