Matilda De Angelis | l’amore con Alessandro dei Santi Francesi | “Nato su Instagram”

Grazie al progetto musicale è arrivato anche l'amore con Matilda De Angelis. TI POTREBBE INTERESSARE

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Defilati, riservati e bellissimi,DeDes non hanno mai sbandierato la loro relazione. Dopo la partecipazione deia Sanremo 2024, però, i riflettori hanno acceso le luci sulla loro storia d’amore. Ora,Deracconta qualcosa in più su come si sono conosciuti. La nascita deltraDeDes Bellissima e talentuosa attrice lei, indimenticabile voce deilui.DeDes sono una delle coppie più chiacchierate di questa 74esima ...