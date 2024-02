Sapori internazionali oggi, 15 febbraio, per i sei aspiranti chef rimasti in gara a MasterChef Italia per la prova in esterna. Dopo una Mystery Box cosmopolita che condurrà i cuochi amatoriali nei

Masterchef, oggi sapori internazionali alla prova in esterna: ospite lo chef israeliano Granit (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pressure Test dedicato allo street food sapori internazionali oggi, 15 febbraio, per i sei aspiranti chef rimasti in gara a Masterchef Italia per la prova in esterna. Dopo una Mystery Box cosmopolita che condurrà i cuochi amatoriali nei cinque continenti, a guidare il viaggio dello show insieme al trio dei giudici anche l'ospite della serata,

