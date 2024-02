Martino | eccessivi tempi di attesa delle visite specialistiche in Calabria

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “L’attivazione nei mesi precedenti del portale online Cup Regionefortemente voluto e pubblicizzato dal Governatore Occhiuto, Commissario ad acta della Sanità in, non ha risolto le problematiche attinenti aglidida effettuare presso strutture sanitarie pubbliche calabresi”. E’ quanto afferma agli organi di stampa Ivanesponente politico e Coordinatore Regionale del Movimento Culturain seguito ai lunghissimidiche riguardano le prenotazionisanitarie presso strutture pubbliche calabresi. Non sono bastati gli ...