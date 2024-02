L'attesa per il regista Martin Scorsese , sarà quindi intervistato da Fazio dopo il successo ottenuto con il suo nuovo film Killers of the Flower Moon , con protagonisti i Premi Oscar Robert De Niro

Martin Scorsese sarà ospite di Che Tempo Che Fa il 18 febbraio (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il regista Martin Scorsese, reduce dal successo di Killers of the Flower Moon, sarà ospite di Fabio Fazio durante la puntata di Che Tempo Che Fa in onda il 18 febbraio. Domenica 18 febbraio la trasmissione Che Tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, ospiterà il premio Oscar Martin Scorsese. La puntata sarà trasmessa sul NOVE e in streaming su Discovery+. L'attesa per il regista Martin Scorsese, sarà quindi intervistato da Fazio dopo il successo ottenuto con il suo nuovo film Killers of the Flower Moon, con protagonisti i Premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone (nomination all'Oscar come migliore attrice).

