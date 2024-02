Marina Bulgari morta | la regina dei gioielli aveva 93 anni Il ricordo della nipote | “Ha insegnato a noi donne come combattere nella vita”

È morta nella notte, all'età di 93 anni, Marina Bulgari . Le sue creazioni e la sua ambizione hanno spinto una prima generazione di donne ad acquistare gioielli per se stesse. A indossarle, anche Sophia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) E’all’età di 93. Nata a Roma nel 1930 la stilista ha avuto, fin da bambina, la vocazione per la moda. L’infanzia è stata un ‘via vai’ tra l’Italia e la Grecia e nel 1973, dopo aver fatto la gavetta nell’azienda di famiglia,ha compiuto il grande passo: succedere al padre in. Nel 1976 si è concretizzata la voglia e l’ambizione di mettersi in proprio abbandonando, quindi, la preziosa eredità del genitore.B. è il brand diche ha lanciato sul mercato a partire dal 1977 e che, in poco tempo, l’ha resa un’icona in tutto il mondo. “Isono i miei figli”,detto. A ricordarla è stata anche la, ed ex socia, Laura Calissoni Colnaghi: ...