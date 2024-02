Maria Maltoni e la didattica diversa Le celebrazioni in suo onore

(Di giovedì 15 febbraio 2024) di Manuela Plastina Italo Calvino definì il suo metodo didattico "l’esperimento pedagogico più innovatore dell’Italia del dopoguerra" e, grazie al suo lavoro, la scuola della piccola frazione imprunetina di San Gersolè divenne un punto di riferimento internazionale per educatori e studiosi. A 60 anni dalla sua morte,è ancora un simbolo di una, che mette al centro gli studenti e il loro sguardo sul mondo. I disegni e i diari con cui tra il 1920 e il 1956 stimolava i suoi studenti a osservare e descrivere la società sempre mantenendo la propria individualità, sono raccolti nel Fondo, conservato alla biblioteca comunale di Impruneta. E proprio da qui parte un programma di eventi organizzati grazie allo Studio Giambo Arte lingua e cultura e ...

A Pontassieve inaugurata l'opera di street art 'Fare luce... per essere liberi' Un importante impianto da cui si snodano linee elettriche interrate per distribuire energia a Pontassieve, ma da oggi la cabina elettrica dei giardini ...