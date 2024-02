Mare Fuori 4 | ecco dove vedere tutti gli episodi

dobbiamo cercare con il 'lanternino' qualche nota significativa fuori dal coro per trovare locali Tra 2 mesi tutti al mare? Nel dettaglio, tornando ai giorni nostri, confermiamo bel tempo soleggiato

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La serie tv italiana napoletana ha spaccato il mondo della televisione del nostro paese e ha conquistato il cuore di molti spettatori: con l’uscita di4 alcuni si chiedonoglidella serie Guardarepuò essere una buona idea, non tanto per avere qualcosa di cui parlare con gli amici (visto che ne parlano), quanto più per farsi anche una cultura della televisione italiana. Già, perché questa serie è entrata nella cultura televisiva del nostro paese e perdersela rappresenterebbe una grande lacuna. Con l’annuncio dell’uscita della seconda parte (e degliextra), ci si chiedepoter...