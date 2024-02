Mare Fuori 4 | chi ha ucciso Don Salvatore?

Il 14 febbraio è stato un giorno importante per gli appassionati di Mare Fuori: oltre ad essere approdata su Rai 2 con i primi due episodi, la quarta stagione è giunta alla tanto attesa conclusione su RaiPlay . Gli ultimi 8 episodi di Mare Fuori 4 ci sorprenderanno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Edoardo Conte haDonnel finale del secondo episodio di4, “Il vecchio leone e il giovane leone”, proprio dopo il passaggio di testimone avvenuto. Il ragazzo lo soffoca con un cuscino nella stanza di ospedale dove è ricoverato, dopo che la figlia Rosa Ricci si è recata da lui per chiedergli perdono per averlo colpito con lo sparo alla Piscina Mirabilis, nel finale della terza stagione. La morte del boss DonRicci è uno dei momenti cruciali di questa nuova stagione della serie: il personaggio interpretato da Raiz, contrariamente a quanto ci si aspettava, non perde la vita nell’episodio finale della terza stagione, ma all’inizio della quarta. La sua fine tragica è orchestrata da uno dei suoi più fidati collaboratori, in un atto dettato da un mix di necessità ...