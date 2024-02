Marcus Thuram | «Inter | segno e sono felice»

E' Marcus Thuram che ama fare gol e sorridere, sempre e comunque,Ci sono ancora tante gare importanti' E' arrivato all'Inter nel

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è una delle spiegazioni del dominio dell’. In una lungavista si è raccontato al Corriere della Seraè una delle spiegazioni del dominio dell’. In una lungavista si è raccontato al Corriere della Sera. Ne esce fuori il ritratto di un ragazzo. DOVREBBE ESSERE CATTIVO COME LAUTARO – «No. Forse è Lautaro che dovrebbe sorridere un po’ di più!». SEMPRE COL SORRISO – «Voglio sempre averlo. È vero che a volte non tutto va come vorrei, ma penso che la cosa più importante sia migliorarsi e lavorare, sempre col sorriso. Perché citante cose gravi nella vita». BENZEMA – «A me piace molto, è un’ispirazione di sicuro. E un giorno vorrei arrivare al suo ...