“Marco pessimo | gli altri peggio” Grande Fratello | spunta il video choc della gita

Avere sempre il coltello fra i denti e' un pessimo segnale per il Massimiliano , indicando Marco Maddaloni , dice fuori contesto: ed ha litigato con gli autori in confessionale fino alle nove

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Mercoledì 14 febbraio Alfonso Signorini è tornato al centro dello studio di Cinecittà per una nuova puntata del, come sempre presenti Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli nella postazione del mondo social. Lunedì 12 febbraio Vittorio Menozzi ha abbandonato definitivamente il reality-show con il 20% del pubblico contro il 30% a favore di Beatrice Luzzi, il 29% di Federico Massaro e il 21% di Stefano Miele. In seguito alle nuove nomination sono finiti al televoto Beatrice Luzzi, Stefano Miele eMaddaloni. Il concorrente meno votato è finito al televoto eliminatorio. Nessuna sorpresa per il preferito del pubblico, ancora una volta a dominare è stata l’attrice Beatrice Luzzi con il Beatrice 47%, alle sue spalle43% e Stefano che si attesta appena al 10% finendo quindi ...