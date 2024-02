Marco Allieri sbarca a Pesaro con la Nazionale di basket

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Legnano, 15 febbraio 2022 –, per anni voce delle gare dei Knights Legnano oltre che dell’Olimpia Milano, sarà lo speaker ufficiale adella gara che vedrà gli Azzurri affrontare la Turchia per le qualificazioni agli Europei di. “Dopo un po’ di attesa ora posso dirlo – commenta felice–. Sono molto carico, entusiasta e soprattutto onorato di poter dare voce allaovvero il massimo a cui si può ambire. Un sincero grazie a chi ha voluto mettermi a fare questo lavoro, sono davvero carico". “Quindi vi aspetto tutti alla Vitrifrigo Arena o davanti alla tv su Sky Sport alle 20.30. Se non avete da fare, sostenete il vostro amico Cisco”. Ci sarà un pizzico di legnanesità anche con laitaliana di, non ...