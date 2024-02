Marchegiani | «Inter | l’Atletico Madrid fa giocare male No favoriti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ha detto la sua sul match trae Atletico, in programma martedì 20 a San Siro. Andata degli ottavi di Champions League. OSTACOLO TOSTO ? Lucadice la sua sull’ottavo di finale dei nerazzurri in Champions League: «L’la vedo bene perché mi sembra una squadra che tutte le partite che ha fatto quest’anno ha confermato fisionomie di gioco e idee molto ben delineate.è forte ed è abituato a queste partite. Ha un allenatore scomodo., oltre ameglio e bene rispetto al passato, fa solitamenteanche gli avversari. Si parte ad armi pari, difficile darlo per favorita.è ...