Saranno tre gli azzurri al via della maratona di Siviglia, in programma domenica mattina in una In gara Yeman Crippa, alla seconda

Maratona di Siviglia: in gara Crippa, Faniel e Meucci (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma – Ci saranno tre stelle azzurre alla Maratona di Siviglia del prossimo 18 febbraio. Gli atleti di primo piano della Nazionale scenderanno in gara per registrare un grande tempo sul traguardo. Ci sarà Yeman Crippa, alla seconda esperienza sulla 42 km, a seguito dell’esordio a Milano con 2h08:57. Tornerà poi nelle gare su strada Eyob Faniel, autore del tempo di 2h07:19 che per tre anni è stato primato italiano, con lui anche Daniele Meucci, che fece 2h09:25 nell’edizione del 2022. Con gli Azzurri, anche diversi compagni di squadra tricolore. Tra di essi, Iliass Aouani (2h07:16 l’anno scorso a Barcellona), annunciato il 25 febbraio alla Maratona giapponese di Osaka, ma anche Nekagenet Crippa (2h07:35 in dicembre a Valencia) e Yohanes Chiappinelli ... Leggi tutta la notizia su ilfaroonline (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma – Ci saranno tre stelle azzurre alladidel prossimo 18 febbraio. Gli atleti di primo piano della Nazionale scenderanno inper registrare un grande tempo sul traguardo. Ci sarà Yeman, alla seconda esperienza sulla 42 km, a seguito dell’esordio a Milano con 2h08:57. Tornerà poi nelle gare su strada Eyob, autore del tempo di 2h07:19 che per tre anni è stato primato italiano, con lui anche Daniele, che fece 2h09:25 nell’edizione del 2022. Con gli Azzurri, anche diversi compagni di squadra tricolore. Tra di essi, Iliass Aouani (2h07:16 l’anno scorso a Barcellona), annunciato il 25 febbraio allagiapponese di Osaka, ma anche Nekagenet(2h07:35 in dicembre a Valencia) e Yohanes Chiappinelli ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Faniel e Yeman Crippa alla Maratona di Siviglia Tanta Italia domenica mattina alla maratona di Siviglia che attende tre azzurri di primo piano. In gara, oltre a Daniele Meucci, il poliziotto Yeman Crippa, alla seconda esperienza sulla distanza dopo ... Faniel e Crippa alla Maratona di Siviglia Tanta Italia domenica mattina alla maratona di Siviglia che attende tre azzurri di primo piano. In gara, oltre a Daniele Meucci, il poliziotto Yeman Crippa, alla seconda esperienza sulla distanza dopo ... Maratona di Siviglia: Crippa, Faniel e Meucci al via domenica 18 febbraio Domenica 18 febbraio 250 atleti d'élite al via, lotta per il pass olimpico per Parigi 2024. Nella gara maschile i vincitori delle ultime due edizioni. Omaggio a Kelvin Kiptum e al suo allenatore, si o ...

Video di Tendenza