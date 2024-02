la Dalla Chiesa ha avanzato anche qualche sospetto: 'Conosco Mara Venier da una vita. So come la pensa. E immagino come si senta in questi giorni esposta a ogni tipo di attacco mediatico. Andateci

"Mara Venier? Andateci piano". Rita Dalla Chiesa rompe il silenzio dopo il caso del comunicato (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Festival di Sanremo è terminato sabato 10 febbraio, ma a distanza di giorni se ne parla ancora molto. Al centro del dibattito non ci sono solo le canzoni, ma anche il caso esploso a Domenica In, dopo la lettura da parte di Maria Venier di un comunicato dell'amministratore delegato della Rai a favore di Israele. Un gesto che ha attirato sulla presentatrice molte critiche. Tra le varie voci c'è anche chi nel mondo dei vip si è pronunciato in difesa della Zia Mara. È il caso di Rita Dalla Chiesa. Zia Mara nella bufera, interviene Rita Dalla Chiesa su X. Ecco cosa ha scritto l'ex conduttrice di Forum sulla piattaforma social: "Conosco Mara Venier da una vita. So come la pensa. E immagino come si senta in questi giorni esposta a ogni tipo di attacco mediatico. Andateci piano".

